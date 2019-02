Zeeuwse mannen maken de langste werkweken van alle Nederlanders

Archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De arbeidsprestatie van de Zeeuwen wordt deze week belicht in Elsevier Weekblad. De betreffende cijfers komen uit Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. De cijfers zijn van 2017.

Vlamingen werken meer

Omdat Nederlandse mannen met gemiddeld 37,0 uur in Europa onderaan bungelen qua werkweek (alleen de Denen en de Italianen werken nog korter) is ook het Zeeuwse cijfer internationaal bekeken nogal mager. Het Europese gemiddelde is namelijk 40,5 uur. In onze buurprovincie Oost-Vlaanderen werken mannen gemiddeld 41,5 uur en in West-Vlaanderen zelfs 42,8 uur.

Voor vrouwen zijn de verschillen nog groter. Tegenover de Zeeuwse vrouw met 25,1 uren per week werken, moeten vlak over de grens in Oost-Vlaanderen de vrouwen 34,3 uur per week aan de bak.