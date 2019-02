Waarom vandaag de dag van de waarheid voor pulsvissers is

Voor wie geen idee heeft wat pulsvissen is, of een déjà-vu heeft: NOS heeft op een rij gezet wat er speelt vandaag.

Euh, is het heel dom als ik niet weet wat pulsvissen is?

Nee, helemaal niet. NOS legt het het uit in deze video.

Een verbod op pulsvissen, was dat niet het nieuws van vorig jaar?

Ja, het Europees Parlement stemde toen voor een totaalverbod, maar daarmee was het verbod er nog niet. Daarvoor moest worden onderhandeld met de Europese Commissie en de Raad van de EU. Die onderhandelingen worden, met flinke vertraging, deze week afgesloten.

Een verbod dus, is dat erg voor Nederland?

Voor de Nederlandse economie als geheel: nee. Op de economische groeicijfers zal een verbod op pulsvissen nauwelijks invloed hebben. Daarvoor is de sector te klein en zijn er te veel alternatieven.

Ook Nederlandse vissers hebben grotere nachtmerries dan een verbod op pulsvissen. Een akkoordloze brexit bijvoorbeeld, waarbij de Britten hun wateren afsluiten voor buitenlandse vissersschepen, zal de Nederlandse visser veel meer geld kosten.

Vissers hebben vaak flink geïnvesteerd om op deze manier te kunnen vissen, onder wie Roos van Duijn:

En toch zit een pulsvisverbod Nederland dwars. Pulsvissen is een groot symbooldossier geworden. Een toch al EU-kritische beroepsgroep, de vissers, voelt zich ronduit genaaid. Door de Europese Commissie die pulsvissen altijd aanmoedigde en door de Fransen die niet tegen hun verlies zouden kunnen. Een wetenschappelijk bewezen milieuvriendelijke vismethode dreigt ten onder te gaan aan emoties, zeggen de vissers. En dat is moeilijk te verkroppen.

Betekent een verbod dat ik straks geen vis meer op mijn bord krijg?

Nee. Vissers zullen na een verbod overschakelen op de oudere boomkormethode. Dat gaat ze meer brandstof en dus geld kosten, maar bij de huidige vis- en brandstofprijzen zullen ze dat waarschijnlijk wel overleven. Je zal dus gewoon nog vis kunnen eten, de visser heeft alleen minder verdiend aan jouw visje.

Als wetenschappers zeggen dat pulsvissen milieuvriendelijk is, waarom komt er dan een verbod?

Omdat de tegenstanders van pulsvissen een veel betere lobby hebben gevoerd in Brussel dan de voorstanders. Die tegenstanders vallen in twee groepen uiteen.

De eerste groep: Franse en Britse vissers. Zij hebben vaak kleine vissersboten, die niet geschikt zijn voor pulsvisserij. Zij zagen de afgelopen jaren Nederlandse schepen vlak voor hun kusten varen met een peperdure techniek. Daarna was daar niets meer te vangen, klagen de niet-Nederlandse vissers. Dat hebben ze aangekaart bij het Europees Parlement.

Tweede groep: milieu-groeperingen, met name het Franse Bloom. Pulsvissen kan wel milieuvriendelijker zijn dan oudere vismethodes, zeggen zij, maar helemaal niet vissen is nog milieuvriendelijker. Ze willen dat vissers alleen nog met netten hun vis vangen en de vis niet opschrikken uit de bodem. Als ze vanmiddag een verbod op de pulsvisserij hebben afgedwongen, zullen ze daarna ongetwijfeld proberen ook de ouderwetsere boomkorvisserij te verbieden.

Dat verbod komt er dus vrijwel zeker, is het dan vandaag nog spannend?

Ja. De vraag is hoeveel tijd Nederlandse vissers krijgen om afscheid te nemen van het pulsvissen. Minister Schouten hoopt dat dat nog drie jaar zal zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat alle schepen zo'n lange overgangsperiode krijgen. Daarnaast wil Nederland nog een achterdeurtje in de EU-wetgeving: een zin waarin staat dat nieuw wetenschappelijk onderzoek een verbod ongedaan kan maken.

Vorig jaar een besluit, nu weer een besluit, is een verbod na vanmiddag eindelijk definitief?

Natuurlijk niet, dit is de EU. Elk besluit valt een keer of vijftien en niets lijkt ooit definitief. In dit geval: wat uit de onderhandelingen komt moet nog een keer worden voorgelegd aan de Visserijministers en aan het Europees Parlement. De kans is wel heel groot dat zij instemmen, daarom is de uitkomst van deze onderhandelingen zo belangrijk.

