Josephine was huishoudster in Downton Abbey-kasteel: 'Tafeldekken? Dat doe je met een meetlat'

Josephine had het gevoel dat ze in een 'toneelstuk leefde'. En dat toneelstuk heet Downton Abbey, een populaire Engelse tv-serie, maar dan in het echt. Met bedden die rokjes aangemeten krijgen, hertengeweien die moeten worden afgestoft, strenge regels voor het dragen van tweed en 'gepaste afstand houden' naar de kasteelvrouw.

Hilarische situaties

Rombouts verhuisde met man en zoontjes naar de Schotse westkust. Ze gingen een nieuw avontuur aan. Om brood op de plank te hebben solliciteerde ze als housekeeper bij het plaatselijke kasteel. En ze werd aangenomen, zonder enig benul hoe je zo'n kasteel draaiende houdt. Wie haar boek leest merkt dat het inlevingsvermogen en uithoudingsvermogen kost om daar achter te komen. Een clash van culturen, zo blijkt. Het leidt tot hilarische en soms ook gênante situaties.

Een cottage in de buurt van de plek waar Josephine woonde (foto: Josephine Rombouts)

Een van de dingen die ze heel goed heeft geleerd is hoe je een tafel dekt voor een diner met gasten. "Dat doe je met een meetlat. Omdat het vaak om grote tafels ging, moest je het bestek één inch vanaf de tafelrand leggen, anders leek het alsof het van de tafel afgleed. Maar ook de borden en glaswerk, alles moest in dezelfde strakke afstand van elkaar worden neergezet."

Bijzonder middeltje

Antieke schilderijen, meubels maar ook veel tafelzilver, het moest worden onderhouden. In het boek beschrijft ze dat dit zilverwerk een 'echt project' van haar werd. Zeker toen ze het met een bijzonder middeltje ging doen.....

Sinds een half jaar woont Rombouts met haar gezin in Vlissingen, opnieuw aan de kust waar ze zo van houdt. Ze werkt als docent Nederlands in het volwassenenonderwijs.

'Thuis vonden ze het niet altijd even leuk'

Inmiddels is ook het vervolg op Cliffrock Castle al in de maak. Het gaat over de laatste twee jaar nadat Rombouts zich had opgewerkt tot persoonlijk assistent van de kasteelvrouw. Later werd ze projectmanager, met veel verantwoordelijkheden. Maar op een gegeven moment was het genoeg. "Ik leefde helemaal mee met het ritme van wat er in het kasteel gebeurde. Thuis vonden ze dat niet altijd even leuk."

Haar kasteelbazin weet nog niets van het schrijfwerk van Rombouts. "Ik had nooit gedacht dat het zo in de smaak zou vallen, ik schreef gewoon mijn avonturen op en nu zijn we al aan de negende druk. Maar ik ga het ze zeker vertellen." Op 14 februari vertelt ze over haar ervaringen in de Drvkkery in Middelburg.