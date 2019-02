Muziekevenement in Studio A58 afgelast vanwege te verwachten geluidsoverlast

Studio Blush zou aanstaande zaterdag plaatsvinden (foto: Facebook Studio Blush)

Organisatiebureau Festive houdt een reeks muziekfeesten in Studio A58. Omdat er al enige tijd geen nieuwe geluidsmetingen gedaan waren, heeft exploitant LMG bij het eerste feest in de reeks, GoGo 90's&00's op 2 februari, metingen laten verrichten. Op basis van die metingen is besloten het tweede feest in de reeks, Studio Blush, te annuleren.

Geld terug

De kaartverkoop is per direct stilgelegd. Voor het feest waren tot nu toe 1100 kaarten verkocht, en LMG verwachtte er de komende dagen nog veel meer te verkopen. Mensen die kaarten hebben gekocht krijgen hun geld terug.

Op de Facebook-pagina van het evenement reageren mensen teleurgesteld op het nieuws. Een veelgemaakte opmerking is dat de annulering wel erg laat komt. Perry Kentin van LMG vindt het ook jammer, maar volgens hem kan het niet anders. Uit de metingen blijkt dat we waarschijnlijk niet binnen de geluidsnorm kunnen blijven."

Handhaving gemeente gaf doorslag

Kentin heeft de resultaten van het onderzoek besproken met de gemeente. Toen die liet weten te zullen handhaven, was de keuze snel gemaakt en werd het feest afgelast. Het was bovendien te kortdag om de geluidsisolatie van de evenementenhal op zo korte termijn te verbeteren om de overlast voor de omgeving te beperken. Kentin verwacht dat Studio A58 binnenkort alsnog aan de eisen kan voldoen.

De organisatie van het feest is op zoek naar een alternatieve locatie om Studio Blush alsnog door te kunnen laten gaan, maar daar is nog geen duidelijkheid over.