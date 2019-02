'Vliegtuigwrak Eede moet geborgen worden'

Van Bellegem groeide op in Eede en schrijft voor zijn kleinkinderen een boek over het dorp tijdens de beide wereldoorlogen. Het neerstorten van twee vliegtuigen in de buurt van zijn ouders boerderij maakt deel uit van de geschiedenis en heeft indruk gemaakt op de schrijver. Hij zocht van alles uit over de crashes en schreef het op. Bij de crash van een Sterling bommenwerper op 19 september 1944 bleven een aantal bemanningsleden achter in de Zeeuws-Vlaamse klei.

In oktober besloot het kabinet om 15 miljoen euro vrij te maken voor de berging van 30 tot 50 'kansrijke' wrakken, waar zich vermoedelijk nog stoffelijke resten in bevinden. Onder leiding van de Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) wordt bepaald welke wrakken geborgen gaan worden.

Sterling Bommenwerper (foto: omroep zeeland)

Er zijn honderden vliegtuigen gecrashed op Zeeuwse bodem of in Zeeuwse wateren. De wrakken in het water maken sowieso weinig kans om geborgen te worden omdat de resten waarschijnlijk vergaan zijn en het bergen in water een moeilijke, dure opgave is. Volgens Ivo de Jong, voorzitter van de SGLO, heeft het wrak bij Eede wel een goede kans: "Er zijn betrouwbare verslagen van ooggetuigen en rapporten van instanties. We wachten nu op documenten uit Engeland."

Twee bemanningsleden gevonden

Vlak na de oorlog is er vanuit België een bergingspoging geweest. Toen werden de resten van twee bemanningsleden gevonden, weten zowel De Jong als Van Bellegem: "Een van de vliegeniers werd geïdentificeerd, maar van de ander was slechts een stuk vinger over." De poging werd halverwege gestopt toen bleek dat het vliegtuig te diep zat en de kuil vol met water liep.

Theo van Bellegem bij Eede (foto: omroep zeeland)

Van Bellegem hoopt dat de SGLO doorpakt en dat de zoektocht naar de restanten van de overgebleven zes bemanningsleden door zal gaan. Ivo de Jong geeft aan dat dit nog wel even op zich zal laten wachten omdat er afgesproken is een paar wrakken per jaar te bergen, en de komende twee jaar vol zitten.

Mocht er uiteindelijk besloten worden om de Sterling niet te bergen, dan ziet Van Bellegem nog wel een rol voor de gemeente Sluis: "Er is voor deze mannen nooit iets van een herinneringsteken of iets dergelijks opgericht, terwijl ze voor onze vrijheid stierven. Het zou de gemeente sieren om de dankbaarheid daarvoor om te zetten in een gedenkteken."

