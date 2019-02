Helft pulsvissers krijgt twee jaar uitstel van pulsvisverbod

Dat is de uitkomst van een overleg tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Van de 79 Nederlandse vissers die met de omstreden pulstechniek vissen, zijn ook achttien Zeeuwse vissers.

Pulsvisserij (foto: ANP)

Volgens de Zeeuwse visserijvoorman Cas Caljouw moeten vijf tot zes van die achttien Zeeuwse pulsvissers volgend jaar stoppen met de pulsvistechniek. "Dat is voor die vissers een uitermate bedroevende uitkomst", aldus Caljouw.

'Echt een drama!'

Tegelijkertijd is Caljouw de Nederlandse onderhandelaars dankbaar voor hun inzet. "Zij hebben hun best voor ons gedaan. En ik geloof hen als ze zeggen dat deze uitkomst de best haalbare is die zij voor ons uit de onderhandelingen konden halen, maar als je één van die vissers bent die nu met het pulsvissen moet stoppen dan komt dit hard aan. Dat is echt een drama!"

Zeeuwse visserijvoorman Cas Caljouw over verbod pulsvisserij

Het besluit zou eerder aan het eind van de middag vallen, maar is later uitgesteld naar de avond, omdat de partijen er niet uit kwamen. Volgens het akkoord kunnen de sector en de politiek nog tot eind 2020 met positieve onderzoeksresultaten komen, waarna de EU alsnog pulsvisserij ruimte zou kunnen geven.

Wetenschappelijk onderzoek

Verder is vanavond afgesproken dat ook na 1 juli 2021 elk EU-land met zes onderzoeksschepen wetenschappelijk onderzoek mag doen naar vernieuwende vistechnieken, waaronder ook de pulstechniek.

Het besluit van vandaag is nog niet definitief. Het besluit moet nog een keer worden voorgelegd aan de Europese Visserijministers en aan het Europees Parlement. De kans is wel groot dat zij met het besluit instemmen.

Frans en Brits verzet

Het verzet tegen het pulsvissen komt van met name Franse, maar ook enkele Britse vissers, samen met een aantal milieugroeperingen. Die stellen dat er geen vis meer te vangen is als Nederlandse pulsschepen voorbij zijn getrokken. Bovendien zou de elektriciteit die door de Nederlanders wordt gebruikt alle leven uit de zee wegnemen.

Uit eerder onderzoek van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) blijkt juist dat pulsvisserij beter is dan de traditionele boomkorvisserij. Op verzoek van Nederland heeft dit internationale instituut onderzoek gedaan naar de effecten van pulskorvisserij.

Lees ook: