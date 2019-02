Jeugdzorgorganisatie Intervence onder curatele

Stichting Intervence

De organisatie kampt met lange wachtlijsten en krijgt die niet weggewerkt, mede door onderbezetting bij de gezinsmanagers die de families bij moeten staan. Daarnaast worden 'nogal wat rechterlijke uitspraken niet tijdig uitgevoerd', schrijven de wethouders. Onderbezetting en achterblijvende kwaliteit van de zorg leiden er volgens de wethouders ook toe dat de Zeeuwse gemeenten steeds vaker moeten uitwijken naar andere zorgaanbieders.

Financiële problemen

Intervence wordt door de gemeenten betaald aan de hand van de geleverde zorg. Vanwege de lange wachtlijsten en onderbezetting, heeft Intervence de laatste tijd minder geld gekregen. Als gevolg daarvan dreigt Intervence nu in de financiële problemen te komen.

De directeur van Intervence is op non-actief gezet. Een interim-bestuurder moet de komende tijd orde op zaken stellen. In heel Zeeland wordt er, in opdracht van de wethouders, onderzoek gedaan naar de toekomst van de jeugdzorg in Zeeland. De resultaten van dat onderzoek worden dit voorjaar verwacht.

Zorg veiligstellen

De gemeenten hebben met Intervence afgesproken dat zij tot 1 juni de inkomsten van de organisatie garanderen, om zo ook de zorg voor de 1.100 Zeeuwse gezinnen veilig te stellen.