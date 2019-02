Vrijwilligers zijn 'helemaal kapot' van vernielingen bij speeltuin Nieuwdorp

Toen vrijwilliger Sjaak de Bel gisterochtend de skelterbaan vernield aantrof was hij woest. "Je moet gewoon van andermans spullen afblijven. Voor mij is het ontzettend moeilijk te begrijpen dat de vandalen waarschijnlijk vroeger in de speeltuin hebben gespeeld en dan nu vernielingen aanrichten. Dat vind ik heel erg", zegt de Bel.

Inzamelingsactie

De totale schade van vernieling bedraagt inmiddels zo'n 1300 euro. Voor de enkele vrijwilligers die de speeltuin runnen is dat een behoorlijke investering en daarom is de nabijgelegen voetbalclub SV Nieuwdorp samen met de school een inzamelingsactie gestart. "De inkomsten van wedstrijdkaartjes doneren we aan de speeltuin. Daarnaast kunnen mensen via Facebook ook geld doneren", zegt Roderiek Gaakeer bestuurslid van de voetbalclub.

Vrijwilliger Sjaak de Bel betreurt de vernielingen aan de skelterbaan van speeltuin de Vluchtheuvel in Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

De speeltuin bestaat inmiddels al 40 jaar en veel Zeeuwse scholen gaan ernaartoe. Vandaar dat ook Basisschool de Regenboog verschillende activiteiten onderneemt om geld in te zamelen voor de reparaties aan de skelterbaan. "Ik vind het heel leuk dat mensen uit het dorp meehelpen het geld bij elkaar te krijgen. Ik ga ervoor zorgen dat de skelterbaan op tijd voorzien is van nieuwe stoplichten zodat de kinderen er vanaf 14 april weer kunnen spelen", aldus de Bel.