Tijdelijke bushalte zorgt nog steeds voor problemen in IJzendijke

De tijdelijke bushalte in IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

Toen IJzendijkenaar Vincent Calon het saldo van zijn zoon wilde opwaarderen zag hij ineens dat er opnieuw één euro meer was afgeschreven dan de bedoeling was. "Het is teleurstellend dat een bedrijf dat juist klantvriendelijk moet zijn loopt te liegen dat het opgelost is terwijl dat niet waar is. Misschien dat ze hun eigen systeem niet kennen, maar ik vind dat voor zo'n organisatie een grote schande", aldus Calon.

IJzendijkenaar Vincent Calon over de tijdelijke bushalte in IJzendijke

De ergernis van de tijdelijke bushalte is pijnlijk voor de IJzendijkenaren. De drie oude bushaltes staan nog steeds in het centrum, maar omdat de route van de bus sneller is via de N61 heeft de provincie besloten bij de rotonde langs de N61 een bushalte te plaatsen.

'Niet te doen'

Voor inwoners van het centrum is dat ongeveer anderhalve kilometer verderop en zeker voor de ouderen is dat volgens Calon 'niet te doen'. De oude bushalte tegenover het bejaardentehuis is nu een mini bibliotheek geworden.

Het oude bushokje aan de Koninginnestraat in IJzendijke is inmiddels een mini bibliotheek geworden (foto: Omroep Zeeland)

De halte van Biervliet ligt zo'n zeven kilometer verderop van IJzendijke en daardoor is het kaartje naar Oostburg duurder. Het vervoersbedrijf liet vorige week weten het probleem te hebben opgelost en gaan nu kijken of dat toch niet het geval blijkt te zijn. Tot die tijd kunnen reizigers die vinden dat ze te veel hebben betaald en dat kunnen aantonen, hun geld terugkrijgen. Ze moeten daarvoor contact opnemen met de klantenservice van Connexxion.

Lees ook: