Hoe de kerk je iedere keer weer kan vinden, hoe vaak je ook verhuist

Toen Niels in Middelburg woonde vielen het kerkblaadje en de sporadische brief van de parochie op de deurmat. Wim Rombouts van het secretariaat van de Heilige Maria Parochie Walcheren herkent dat, omdat ook hij de post zag mee verhuizen toen hij vanuit Breda naar Walcheren kwam.

Privacy

"Toen stond er iemand op de stoep met de paperassen van de parochie. 'We hebben van het Bisdom te horen gekregen dat u bent verhuisd en we willen u welkom heten.'" Rombouts vroeg zich toen ook af of dat wel mocht, in de huidige tijd en de wet op de privacy.

Niels bezoekt het Bisdom in Breda (foto: Omroep Zeeland)

Bij het Bisdom in Breda aangekomen, blijkt dat zij geen rol speelt in het doorgeven van de adreswisseling. Ook de gemeente Middelburg waar Niels woonde, doet niets. Daphne van Roosendaal van het Bisdom: "Als Bisdom hebben wij geen adressen van parochianen. Die zijn opgenomen in de ledenadministratie van de parochie zelf en niet van het Bisdom." Er is een speciale organisatie in het leven geroepen: SILA.

Daniëlle Woestenberg van SILA (foto: Omroep Zeeland)

SILA staat voor Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Deze stichting doet de ledenadministratie van zeven kerkstromingen waaronder de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en het Leger des Heils. Ze krijgt haar informatie vanuit de Basisregistratie Personen van de overheid dankzij een onzichtbare SILA-stip.

Daniëlle Woestenberg van SILA legt uit: "Wat SILA doet is een slimme match maken tussen de gegevens die bij jouw kerk in de ledenadministratie staan en de gegevens die de overheid heeft geregistreerd van waar je woont." Als daar iets in verandert, krijgt de kerk een seintje, maar kan dan volgens Woestenberg verder niet bij de gegevens.

Waarborgen

Wettelijk gezien is het helemaal geregeld. De gemeente weet niet waar je in gelooft en SILA weet niet waar je woont. Ze geven de adreswijziging door aan de betreffende kerk, maar slaan hem zelf niet op. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens die de naleving van de nieuwe privacywet in de gaten houden, overtreedt SILA geen regels. Maar wat als je wilt dat het stopt?

"Je kunt heel eenvoudig een berichtje naar SILA sturen en aangeven dat je wilt dat de stip verwijderd wordt. Dan krijgt de kerk geen gegevens meer uit de basisadministratie en houdt het dus op", aldus Woestenberg.