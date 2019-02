Eén ding lijkt onomkeerbaar: Hoek ziet er over een paar jaar anders uit

Het dorpshuis zat vol belangstellende Hoekenezen (foto: Omroep Zeeland)

De gepresenteerde plannen waren niet helemaal nieuw, maar afgekeken van Kloosterzande, Oostburg en Sas van Gent waar al eerder veranderingen zijn doorgevoerd. "Het was een verrassing voor de aanwezigen, het zijn ambitieuze plannen die we gepresenteerd hebben", zegt Ko Koster van de Dorpsraad in Hoek. In het meest ambitieuze plan worden de voetbalvelden van HSV Hoek verplaatst.

Alles concentreren in het centrum

Koster benadrukt dat het nog plannen zijn en dat er van alles mogelijk is, maar het is wel duidelijk dat er wat gaat veranderen. Vooraf heeft de dorpsraad met verschillende betrokkenen gesproken, zoals de woningbouwvereniging, zorgorganisatie ZorgSaam en scholen. Die partijen zijn het er in ieder geval over eens dat er samen moet worden opgetrokken en dat alles in het centrum van Hoek geconcentreerd moet zijn. "Alle voorzieningen inclusief school, multifunctioneel centrum, eventueel een supermarkt, voetbalvelden zullen dan geconcentreerd zijn in een nieuw hart van Hoek.

Waarom moet er wat veranderen in Hoek?

De dorpsraad vindt het belangrijk de leefbaarheid van Hoek de komende jaren veilig te stellen. Koster zegt dat Hoek een groeiend dorp is en dat voorzieningen als een tandarts, apotheek en winkels er nog steeds zijn. Daarnaast heeft Dow aangegeven woningen te willen bouwen voor medewerkers. "Het dorp is gewoon groeiende en daar horen goede voorzieningen bij."

Hoe gaat het nu verder?

Inwoners mochten na de presentatie hun mening geven via stemformulieren. De uitslag neemt de gemeente mee bij het maken van een definitieve beslissing, maar is niet doorslaggevend werd de aanwezigen verteld. Koster geeft aan dat ook de gemeente ziet dat er snel wat moet veranderen in Hoek. "De druk is ontzettend hoog. De scholen gaan fuseren en er is echt behoefte aan nieuwbouw. Eind dit jaar willen we duidelijkheid geven aan de inwoners welke kant het opgaat."

Ko Koster over de toekomstplannen van Hoek