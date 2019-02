Hoop op goede afloop voor pulsvissers: 'De kier is klein maar we gaan er wel vol voor!'

Pulsvissers op de TX38 aan het werk. (foto: ANP)

Gisteren werd duidelijk dat het door de vissers gevreesde pulsvisverbod er komt. Voor bijna de helft van de 79 Nederlandse pulsvissers wordt het wel met twee jaar uitgesteld. Zij mogen tot juli 2021 vissen, de overige vissers raken dit jaar al hun vergunning kwijt. Het betekent dat vijf Zeeuwse vissers volgend jaar moeten stoppen met het pulsvissen.

Kans op terugdraaien verbod

De Bat zegt in het radioprogramma Zeeland wordt wakker dat het droevige uitkomst is, maar dat het voor vissers erger zou zijn als er een totaalverbod op pulsvisserij was gekomen. Hij is blij dat Europarlementariërs er alles aan hebben gedaan om dat te voorkomen. Bovendien heeft De Bat zijn hoop gevestigd op de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek. Als uit nieuw onderzoek blijkt dat pulsvissen niet schadelijk is voor het milieu en de vissen, kan het verbod worden teruggedraaid. "Dat kan het kleine achterdeurtje zijn om met puls verder te gaan", aldus De Bat.

Hoe nu verder?

Volgens De Bat wordt het lastig te bepalen welke vijf Zeeuwse vissers direct moeten stoppen met het pulsvissen. "Ik ga ervan uit dat ze niet acuut gaan stoppen. En als ze stoppen moet dat een gemeenschappelijk draagvlak krijgen. Uiteindelijk is het aan de vissers zelf, zij zijn vergunninghouder."

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gisteren toegezegd dat er 15 miljoen euro komt voor de vissers die hun schepen weer naar het traditionele boomkorvissen moeten gaan ombouwen. De Bat zegt dat hij deze week of volgende week daar een gesprek over heeft met betrokkenen.

