BÄSN releast 'semi-romantisch' Valentijnslied

De tekst van She Wants To Be My Valentine is een verzonnen verhaal. Sjoerd: "Wat nou als er iemand is in je leven die eigenlijk helemaal niet leuk vindt en die jou gaat stalken. Semi-romantisch, maar ook weer niet helemaal romantisch."

Vorig jaar verscheen het album Mistakes. Ook nu is Sjoerd bezig met een album, maar deze Valentijnssingle staat op zichzelf.

Sjoerd van Kampen heeft nog niet bij de post gekeken op deze Valentijnsdag, vertelde hij tegen Elsa van Hermon in Goedemorgen Zeeland.