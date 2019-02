Deel dit artikel:













Kerncentrale in Borssele weer opgestart na storing en onderhoudsstop

De kerncentrale in Borssele is na een stop van een week weer opgestart. Donderdag 7 februari werd een storing in de turbineregeling in het niet-nucleaire deel van de kerncentrale ontdekt. Een dag later was er een geplande onderhoudsstop.

(foto: Omroep Zeeland) De toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, meldt dat de storing is verholpen en de kerncentrale weer veilig in bedrijf kon worden genomen.