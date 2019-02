Mannen met witte pakken komende jaren in veel achtertuinen te vinden

De woningbouwverenigingen verwachten niet dat de aanpak van de asbestdaken tot overlast zal leiden voor hun huurders. De daken liggen niet op de huizen, maar op schuurtjes en bergingen. Daarvoor hoeven huurders dus niet hun huis uit als het wordt verwijderd.

9 miljoen euro

Alle Zeeuwse woningbouwverenigingen denken dat ze de deadline van 1 januari 2025 gaan halen. Over het kostenplaatje lopen de schattingen uiteen. Sommigen verhuurders en woningbouwverenigingen zijn al klaar, Woonstichting Hulst en WBV Arnemuiden bijvoorbeeld.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is bijna klaar. Ze moet nog 95 daken aanpakken, maar kan nog niet inschatten wat dat gaat kosten. Stadlander met huizen in Bergen op Zoom en Tholen is na volgend jaar klaar en legt daarvoor nog 516.000 euro op tafel.

Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen. Het is in het verleden veel gebruikt omdat het sterk is en niet slijt. Asbest waar niets mee gebeurt, is niet schadelijk, maar losse asbestvezels zijn dat wel. Bij langdurige blootstelling kan het kanker of stoflongen veroorzaken. Losse asbest die niet in materiaal verwerkt is, moet afgeschermd of verwijderd worden.

Als ruwe schatting denken de woningbouwverenigingen in totaal zo'n 9 miljoen euro kwijt te zijn. Clavis en Zeeuwland geven veruit het meeste uit, maar dat komt omdat ze de aanpak van asbestdaken niet apart begroten. Zij hebben hun hele asbestbegroting doorgegeven.

Zeeuwland geeft de komende jaren 300.000 tot 400.000 euro uit voor asbestsanering in het algemeen. "Asbest is voor woningbouwverenigingen inmiddels een grote kostenpost geworden", aldus Marco van der Wel van Zeeuwland.

Clavis Ook woningbouwvereniging Clavis heeft de kosten van de komende jaren niet uitgesplits. Zij hebben zo'n 4,5 miljoen euro begroot tot 2024 voor asbest in het algemeen. Uit een inventarisatie van Clavis blijkt dat ze ongeveer 800 asbestgevallen hebben bij hun woningen. 350 daken van bergingen die dus weg moeten zijn voor 2025, maar ook 300 kozijnbeplatingen en kit, en 150 keer een standleiding riool waarbij asbest is gebruikt.

Met het verbod op asbestdaken worden huizen niet asbestvrij. Andere vormen van asbest mogen blijven zitten. Zo komt bij verschillende woningbouwverenigingen asbest voor in ontluchtingskanalen, rioleringen, beglazingskit en in panelen in kozijnen.

Ook is bij oude huizen een '100-procent-asbestvrij' garantie vaak onmogelijk. Van der Wel: "In alle woningen van voor 1992 is het mogelijk dat er nog ergens asbest is verwerkt. Asbest werd namelijk in allerlei soorten materialen en op allerlei plaatsen gebruikt. Een woning is pas echt asbestvrij als hij volledig weg is."

Marco van der Wel, Zeeuwland (foto: Omroep Zeeland)

Niet alle asbest over één kam scheren

Van der Wel pleit namens Zeeuwland voor een specifiekere aanpak van asbest, omdat niet alle asbest even gevaarlijk hoeft te zijn. Branchevereniging voor de woningbouw Aedes sluit zich daarbij aan. Van der Wel: "We weten dat TNO methodes heeft ontwikkeld om asbest toch veilig weg te halen maar op een veel goedkopere manier. We zijn geïnteresseerd in die methode. Veiligheid staat voorop, maar als er methodes zijn die veilig zijn en minder kosten, dan heeft dat onze voorkeur."

