Tien jaar cel voor doodslag Anjelierenlaan Vlissingen

Anjelierenlaan afgezet door de politie, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Het Openbaar Ministerie heeft twee weken geleden elf jaar cel geëist voor de hoofdverdachte. Dat de tweede verdachte niet meer terug de cel in hoefde was al duidelijk. Hij hoorde eerder al twee maanden cel tegen zich eisen voor diefstal, wat twee weken celstraf is geworden. Omdat hij nu toch veroordeeld is en dus schuldig is bevonden, komt hij niet in aanmerking voor een schadevergoeding voor die extra maanden.

Wat is er gebeurd? Op 22 september 2016 werd een 26-jarige man dood en badend in een plas bloed gevonden in zijn woning aan de Anjelierenlaan. Meteen wordt in de woning een verdachte gearresteerd en een dag later wordt de tweede verdachte opgepakt. Een van de twee heeft ruim twee jaar in voorarrest gezeten op verdenking van de moord. De tweede verdachte mocht de zaak na acht maanden voorarrest thuis afwachten. Het Openbaar Ministerie verdacht de tweede man alleen nog van diefstal, omdat hij bij een pinautomaat is gefilmd terwijl hij na de moord de pinpas van het slachtoffer gebruikte. Er zijn bij hem geen bloedsporen van het slachtoffer op zijn kleding gevonden, bij de andere verdachte wel.

Het einde van deze zaak heeft lang op zich laten wachten. Door aanvullende vragen voor specialisten van het Nederlands Forensisch instituut lag de inhoudelijke behandeling van de zaak een half jaar stil. Nu is de Middelburgse rechtbank klaar. Beide verdachten en het Openbaar Ministerie hebben nu twee weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan als ze dat willen. Als dat gebeurt gaat het hof in Den Bosch zich bezighouden met dit dossier.

Persrechter Susanne Tempel over uitspraak moord Anjelierenlaan