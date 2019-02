Inschrijven kan weer voor de Ride for the Roses

Goesenaar Theo Schouwenaar, bestuurslid van de Ride for the Roses en Derk Alssema, wethouder in Goes, gaven om 11.00 uur het startschot naast het oude stadhuis door een rode fiets vast te ketenen aan een hek. Verder werden er 1000 rode rozen uitgereikt aan het winkelend publiek en aan verschillende horecagelegenheden. Ride for the Roses is hét wielerevenement voor het KWF met jaarlijks zo'n 10.000 deelnemers. Ze rijden allemaal voor het goede doel: geld ophalen voor de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker.

Een morgen voor iedereen

Er kunnen op 15 september drie toertochten van 25, 50 en 80 kilometer en een pelotonstocht van 100 kilometer gereden worden. Iedere deelnemer krijgt aan de finish een roos. De bloem staat symbool voor een morgen voor iedereen. Ride for the Roses werd voor het eerst in Goes op 31 augustus 2008 verreden. Er deden toen 14.000 fietsers mee die 1,1 miljoen euro bij elkaar fietsten. De tweede keer was op 7 september 2014. Met zo'n 11.000 deelnemers werd toen 1,176 miljoen euro opgehaald.