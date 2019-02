Oproep aan ouders: let op, kinderen ontvangen kinderporno op hun telefoon

Mobiele telefoon (foto: Pixabay)

"Ouders geven hun kinderen op steeds jongere leeftijd een telefoon, maar controleren niet altijd wat ze op die telefoons doen", zegt de Walcherse jeugdagent Leendert Kraamer. "En als die kinderen dan in een groep zitten op WhatsApp, Instagram of Snapchat waar dit soort beelden gedeeld worden dan worden ze op veel te jonge leeftijd hieraan blootgesteld en dat kan beschadigend werken voor zo'n kind."

Jeugdagent Leendert Kraamer over kinderporno op telefoons van kinderen

Dit probleem neemt toe, maar is niet iets van de laatste tijd. "Dit speelt al jaren", aldus Kraamer. Wel merkt hij dat het toeneemt, dus besloot hij om op de sociale media kanalen van de politie een bericht te delen, omdat hij vindt dat het tijd is dat dit probleem wordt aangepakt.

Oproep

Kraamer plaatste op Instagram en Facebook een oproep aan ouders om hun kinderen in de gaten te houden. "Als je hen een telefoon geeft, zou je eigenlijk je als ouders ook regelmatig moeten kijken naar wat daar in staat. En met je kind afspreken dat je alle wachtwoorden van sociale media-accounts krijgt, zodat er geen geheimen zijn."

Veel kinderen weten volgens Kraamer niet eens dat het verspreiden van kinderporno op zich al een strafbaar feit is. "In zulke gevallen nemen we de telefoon in beslag. Het kind krijgt het mobieltje dan ook niet meer terug."

Je komt het in alle soorten gezinnen tegen. Dus denk niet_ met mijn kind gebeurt dat niet, het kan echt iedereen overkomen." jeugdagent Walcheren Leendert Kraamer

De gevonden kinderporno wordt vergeleken met een database, om te kijken of het bestaande kinderporno is die al langer circuleert of voor de politie nieuw materiaal. "Sowieso controleren we via welke weg het materiaal in zo'n groep terecht is gekomen, maar we doen dat vooral als het om nieuw materiaal gaat willen we weten waar dat vandaan komt."

'Denk niet: met mijn kind gebeurt dat niet'

Kraamer benadrukt dat hij dit soort gevallen tegenkomt in alle lagen van de samenleving. "Het is echt niet een bepaalde doelgroep waar dit speelt, je komt het in alle soorten gezinnen tegen. Dus denk niet: met mijn kind gebeurt dat niet, het kan echt iedereen overkomen."

Wel is hij blij dat de drempel voor de kinderen zelf om met dit materiaal naar de politie te stappen klaarblijkelijk erg laag is. "Meestal komen we dit soort gevallen op het spoor doordat kinderen ons een vraag stellen via een bericht op Instagram, in de trant van: ik krijg dit toegestuurd, wat moet ik ermee? Dus dat is wel positief."

Politie inschakelen

Hij roept kinderen die zulke berichten ontvangen op om of zelf contact op te nemen met de politie, of de eigen ouders erover in te lichten, zodat die de hulp van de politie in kunnen schakelen.