Beschonken automobilist aangehouden na botsing met fietser

In Sint-Annaland is vanochtend een 27-jarige man uit Litouwen aangehouden nadat hij een fietsster aanreed. De autobestuurder was onder invloed van alcohol. Het slachtoffer is met een ambulance voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

Een politieman onderzoekt de straat waar de fietser en auto in botsing kwamen (foto: HV Zeeland) Rond 09.30 uur botste de bestelbus waar de man uit Litouwen in reed op de fietster. Vermoedelijk gebeurde dat bij het keren van het voertuig. De politie heeft daarna nog urenlang onderzoek gedaan aan de Bierensstraat. De man is meegenomen voor verhoor naar het bureau.