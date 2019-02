Deel van Raad van Toezicht Arduin stapt op (foto: Omroep Zeeland)

De Raad van Toezicht kwam vorig jaar in opspraak omdat ze hun eigen beloning met 66 procent hadden verhoogd. Daarnaast zijn er al tijden problemen bij de Arduin. Zoveel problemen zelfs dat een faillissement net kon worden afgewend. Dat kwam onder meer omdat het kabinet miljoenen over had om Arduin te redden.

Het vertrek van de Raad van Toezicht komt in navolging van een eerder vertrek van directeur Peter van Wijk die in oktober 2018 opstapte.

