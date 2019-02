Van Anrooij geniet van gesprekken met Van der Poel en Vos

Naast veldrijden doet Van Anrooij (17) ook nog aan de sporten duatlon, triathlon en wegwielrennen. Toch neigt ze, na een succesvol eerste seizoen als veldrijdster, naar een carrière op de fiets. "Ik wil die andere sporten voorlopig nog wel blijven doen, maar ik ga me deze zomer wel meer focussen op het fietsen", zegt Van Anrooij.

Die keuze maakt ze omdat ze nu in de nationale selecties zit bij zowel het veldrijden als bij het wielrennen op de weg. "Deze winter heb ik me voor het eerst echt op veldrijden gericht en dat beviel toch wel erg goed. Ik wil me dit jaar nog beter voorbereiden op het crossseizoen dan dat ik voorgaande jaren heb gedaan."

Big smile

Van Anrooij is een echt trainingsdier. Op de fiets rijdt ze continu rond met een grote glimlach op haar gezicht. Veel plezier beleeft ze aan de crossen. "Elk rondje is anders. Er is modder en je moet ook nog veel lopen. Ook de sfeer eromheen, hoe het leeft in België. Dat is leuk."

Shirin van Anrooij in actie tijdens het WK veldrijden in Denemarken (foto: KNWU)

Van Anrooij debuteerde met een zestiende plaats op het WK. Dat deed de pas 17-jarige veldrijdster in de categorie voor rijders onder de 23 jaar. Een knappe prestatie, maar volgens haarzelf had er meer ingezeten. "Het was heel jammer dat ik viel toen ik in de kopgroep reed en ook nog een lekke band kreeg op een verkeerde plek. De materiaalpost was toen nog een halve ronde lopen. Daar heb ik te veel tijd verloren. Anders had er misschien wel een plek in de top-10 ingezeten."

Vestingcross Hulst

Aanstaande zondag staat Van Anrooij voor het eerst aan de start bij de Vestingcross in Hulst. Tussen het sterke deelnemersveld mikt ze daarbij op een plek in de top-20.