Arjo uit Middelburg arresteert Jebroer in veelbesproken videoclip

Arjo de Keizer arresteert Jebroer (foto: Jebroer)

De politie heeft uniformen en een auto beschikbaar gesteld voor het maken van de videoclip. Er zou afgesproken zijn dat de makers met het voertuig niet de openbare weg op zouden gaan.

'Ze hebben zelfs tips gegeven'

De Keizer begrijpt de commotie niet die na het publiceren van de clip is ontstaan. "De politie heeft er zelfs aan meegewerkt. Ze hebben zelfs tips gegeven hoe je een uniform aantrekt, waar handboeien moeten hangen en hoe het er allemaal uit moet zien."

Daarnaast zou de politie boos zijn omdat de rapper 300 kilometer per uur rijdt en niet stopt voor een rood verkeerslicht. "Die rode stoplichten zijn gefotoshopt en we hebben niet 300 kilometer per uur gereden. Jebroer rijdt in de clip over een doorgetrokken streep, dat is iets wat niet mag. Dat was in z'n ontzettende enthousiasme."

'In de boeien geslagen en afgevoerd'

Daarnaast vindt de Middelburger dat de clip juist laat zien dat wat de rapper doet, niet mag. "Als je goed kijkt naar de clip, zie je dat hij gestraft wordt. Hij wordt in de boeien geslagen en afgevoerd."

Mede dankzij de commotie is de clip binnen een week bijna één miljoen keer bekeken. "Dit is een grote pr-stunt voor de videoclip", aldus De Keizer.