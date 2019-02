Kinderen Oost-Souburg willen behalve spelen in de natuur er ook van leren

De leerlingen willen geen nieuw natuurgebied, maar juist een natuurspeelbos. In dat bos moeten ze niet alleen kunnen spelen, maar ook kunnen leren over de natuur. "Want in de praktijk onthou je de dingen beter, dan in het klaslokaal."

De leerlingen willen een speelbos, omdat het schoolplein van hun school, net als de omgeving, in hun ogen te kaal is. Jedithja Steenbeek was een van de vier leerlingen die het plan presenteerde aan de wethouder. Het is de tweede dag op rij dat ze in de belangstelling staat, want gisteren is zij, samen met drie anderen, benoemd door kinderdirecteur van de provincie. In die rol maakt zij zich sterk voor het vergroenen van schoolpleinen.

'Behalve spelen willen we er ook kunnen leren'

Jedithja vindt schaduw op de speelplaats belangrijk. Daarom moeten er volgens haar extra veel bomen en struiken in het bos komen. "Dan kun je daar spelen met groepen in de zomer in de schaduw." Behalve dat moet het volgens haar ook leerzaam zijn, "want dan kun je met de natuurles naar het bos en kan je daar leren over planten en bloemen."

Over een jaar de eerste resultaten

Het spant er nog even om of de leerlingen hun plan op tijd nog werkelijkheid zien worden voordat ze de basisschool verlaten, maar wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen gaat zijn best doen. "Het streven is dat er over een jaar al iets zichtbaar is." Maar hij houdt wel een slag om de arm. "Het is wel een beetje ingewikkeld, want in het gebied worden nog huizen gebouwd. Dus moeten we oppassen met wat we doen. Dat we niet al iets gaan aanleggen, wat nog gevaarlijk is, omdat er nog zwaar bouwmateriaal rondrijdt."

De financiën zijn in ieder geval geen probleem volgens Albert Vader. "Het mooie is dat we voor de planontwikkeling voor dit gebied budget hebben om iets te realiseren. En de kinderen hebben een plan gepresenteerd wat eigenlijk alles bevat; van speeltoestellen tot wadi's (plekken waar overtollig regenwater kan worden opgevangen, red.) dus ze hebben goed nagedacht over alle aspecten."