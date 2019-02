'Hartenmarkt' steekt zieke kinderen hart onder de riem

Alles op de markt staat in het teken van rode hartjes. Zelfs over het betaalmiddel is nagedacht: een strippenkaart. En je raadt het al; de strippen zijn in de vorm van een hartje. De kinderen slenterden de afgelopen weken de hele wijk af om overal flyers in de brievenbussen te gooien.

De Klimopschool zamelt ieder jaar geld in voor een goed doel. Dit jaar heeft de leerlingenraad het goede doel Hartekind gekozen. Teamleider Marieke van Eersel legt uit waarom deze keuze eigenlijk zo gemaakt was: "Een van onze leraressen heeft een kindje met een hartafwijking, dus de leerlingen dachten gelijk: wij gaan haar helpen. Stichting Hartekind sloot daar goed op aan. We willen dat onze leerlingen zich maatschappelijk betrokken voelen. Daarom kiezen we ieder jaar een nieuw goed doel uit."

Scholieren op de Hartenmarkt (foto: Omroep Zeeland)

Stichting Hartekind zet zich in voor kinderen met een hartafwijking. De 'Hartenmarkt' sluit aan bij de jaarlijkse 'Hartekindweek' van stichting Hartekind. In deze week probeert de stichting zo veel mogelijk acties op touw te zetten om geld in te zamelen.

De opbrengst van de Hartenmarkt was vandaag 1209,72 euro.