Automobilist botst op lantaarnpaal, één gewonde

In Yerseke is donderdagavond een automobilist op een lantaarnpaal gebotst. Bij het eenzijdige ongeval raakte één iemand gewond en die persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Automobilist botst op lantaarnpaal, één gewonde (foto: HV Zeeland) De oorzaak van de botsing, die plaats vond op de Oude Torenstraat, is nog niet bekend. Volgens omstanders is er door de politie één persoon aangehouden. De auto raakte beschadigd en is weggesleept door een bergingsbedrijf.