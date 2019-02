Goesenaren opgelet: wethouders willen met jou praten

Grote Markt Goes (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente wil inwoners beter betrekken bij de besluitvorming. In de flitsgesprekken vragen wethouders op straat aan passanten want hun ervaringen zijn met de gemeente, of zij meer informatie willen en op welke manier zij hun mening zouden willen geven. Moeten er meer buurtbijeenkomsten worden georganiseerd of willen mensen vaker brieven met informatie ontvangen? Of zou een gemeentelijke app een goede oplossing zijn?

'Willen we nog wel een nieuwjaarsreceptie?'

Behalve de flitsgesprekken op straat start de gemeente met vier proefprojecten. Met inwoners wordt gesproken over de toegankelijkheid van de gemeente en over de nieuwjaarsreceptie. 'Moet de gemeente die op dezelfde manier blijven organiseren?', vraagt wethouder André van der Reest (SGP), 'Willen we er wel mee door?'

Wethouder André van der Reest houdt een flitsgesprek op straat

Ook worden inwoners om hun inbreng gevraagd bij het klimaatbeleid en bij het verminderen van het aantal tegels in de stad, de zogenoemde 'operatie steenbreek'. De stad moet vergroenen om wateroverlast tegen te gaan. Bewoners wordt gevraagd mee te denken.

Stroeve ervaringen

Dat de 'burgerparticipatie' nu op de agenda van het gemeentebestuur staat, komt door een aantal stroeve ervaringen in de afgelopen jaren. Inwoners hadden kritiek op de gemeente omdat zij niet genoeg betrokken waren bij de plannen voor een nieuwe school in Kloetinge. Ook bij de voorgenomen sluiting van het dorpshuis in Wolphaartsdijk kwamen inwoners in opstand.

De flitsgesprekken op straat en de vier beraadslagingen met inwoners over de verschillende thema's moeten leiden tot een nieuwe manier en nieuwe spelregels om inwoners te betrekken bij gemeentelijke besluiten. In juli moet de nieuwe regeling Burgerparticipatie klaar zijn.