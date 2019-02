Bentschap Knook nieuwe coach van Walcheren

Bentschap Knook (eerste van rechts) nieuwe coach van Walcheren (foto: Twitter RCS)

Bentschap Knook was de afgelopen drie seizoenen de trainer bij RCS. In zijn eerste twee seizoenen werd hij tweede in de 3e klasse A. Nu staat de trainer met RCS op de zesde plek. Walcheren staat in diezelfde klasse bovenaan.

