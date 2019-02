Zeeuwse Rembrandt ontmoette nog nooit zoveel Rembrandts

Rembrandt Minderhoud uit Nieuw en Sint Joosland was één van de 175 Rembrandts die de tentoonstelling in het Rijksmuseum mocht openen (foto: Omroep Zeeland)

Minderhoud had nog nooit zoveel Rembrandts, zowel schilderijen als naamgenoten, bij elkaar gezien. "Het was heel bijzonder. Ik heb ooit wel eens een Rembrandt ontmoet op mijn werk maar verder nooit. Nu waren er 175 bij elkaar. De jongste was 11 maanden en de oudste was 75 jaar oud." Als opening vormden alle Rembrandts een erehaag voor de genodigden. Het gezelschap ging ook nog op de foto voor de Nachtwacht.

Oproep

Voor de eerste keer in de geschiedenis presenteert het Rijksmuseum een overzichtstentoonstelling van het werk van Rembrandt uit de eigen collectie. Het Rijksmuseum deed een paar weken terug een oproep aan alle Rembrandts in Nederland om als VIP-gast de tentoonstelling te openen; volgens het Meertens instituut zijn het er 203 in totaal (in 2014). Ook Minderhoud gaf zich op. "Daar wilde ik natuurlijk bij zijn. Je naamgenoten waarvan er maar tweehonderd in Nederland zijn dat is zo'n bijzondere gebeurtenis. Dat maak je niet meer mee."

Tentoonstelling Alle Rembrandts in het Rijksmuseum in Amsterdam (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland telt officieel één Rembrandt: Rembrandt Minderhoud. Bij de opening van de tentoonstelling trof Minderhoud een Rembrandt uit Clinge die niet in Zeeland is geboren en een Rembrandt Mol die wel in Zeeland geboren is maar de provincie heeft verlaten.

Jan

Rembrandt Minderhoud is overigens erg blij met zijn naam. "Ik vind het wel mooi. Het is in ieder geval geen Jan waarvan er honderd rondlopen in dezelfde stad." Reacties kreeg hij vroeger wel maar nu eigenlijk niet meer.