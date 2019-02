Zeeland wordt wakker: meningokokken, Zeeuwse Rembrandt en een warme trui

Inenting tegen meningokokken (foto: ANP)

De opkomst voor een inenting tegen meningokokken was in Zeeland het laagst. Van de Zeeuwse 14-jarigen die in het najaar van 2018 een uitnodiging kregen, liet 72 procent zich inenten. Dat meldt het AD op basis van gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zo'n 175 Rembrandts poseren voor De Nachtwacht in het Rijksmuseum voor de opening van de expositie Alle Rembrandts. (foto: ANP)

Zeeuwse Rembrandt

Rembrandt Minderhoud is de enige Rembrandt die in Zeeland geboren en getogen is. Hij mocht gisteren samen met bijna driehonderd naamgenoten de Rembrandt-tentoonstelling Alle Rembrandts in het Rijksmuseum openen. Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de beroemde schilder Rembrandt van Rijn overleed. Dit jaar is daarom uitgeroepen tot het Jaar van Rembrandt.

Grote Markt Goes (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Goed zoekt jou

Wethouders en raadsleden van Goes gaan de komende twee weken de straat op voor 'flitsgesprekken' met inwoners. De communicatie tussen gemeente en burgers moet beter, vinden zij. Maar hoe? Goesenaren opgelet: de wethouders vragen het jou.

Een schaap op de dijk in Sint-Maartensdijk (foto: Ad Schouteren)

Weerbericht

Ondanks dat het warme truiendag is, wordt het vandaag aangenaam. Na een nacht met lokaal lichte vorst, stijgt de temperatuur vanmiddag naar 11 graden. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen kan de 14 graden aangetikt worden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.