Laagste opkomst meningokokkenvaccinatie, Zeeuwse tieners weigeren inenting

Inenting tegen meningokokken (foto: ANP)

De landelijke verschillen zijn groot. Waar in Zeeland nog geen driekwart van de tieners op kwam dagen, liet in Drenthe 92 procent van de jongeren zich inenten. Het landelijke opkomstpercentage is 86,5 procent. Geloofsovertuiging is in Zeeland een reden om jongeren niet in te laten enten.

In oktober kregen bijna 3.000 Zeeuwen een uitnodiging voor de prik. Mensen die de meningokokkenziekte hebben, kunnen last krijgen van plotselinge koorts, misselijkheid, braken en hoofdpijn. Het ergste dat kan gebeuren is dat iemand hersenvliesontsteking krijgt. Tieners zijn relatief vaker drager van de bacterie, daarom is ervoor gekozen die groep uit te nodigen voor een inenting. Dit voorjaar krijgen nog eens 860.000 Nederlandse jongeren van 14 tot 18 jaar een oproep voor een inenting.

Zorgelijk

Meningokokkenexpert Arie van der Ende van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis noemt de opkomst in Zeeland, maar ook in grote steden 'zorgelijk'. In Nederland zijn 41 mensen sinds 2015 overleden aan meningokokken type W, waarvan ruim de helft vorig jaar.

Ook staatssecretaris Paul Blokhuis die over het vaccinatieprogramma gaat maakt zich zorgen over het aantal inentingen in Zeeland. Blokhuis is van plan om Zeeland te bezoeken vanwege de relatief lage vaccinatiegraad. Hij wil dat ouders en kinderen voorlichting krijgen over de risico's van de bacterie.

Regionale opkomstpercentages vaccinatie Meningokokken najaar 2018 onder 13- en 14-jarigen (foto: RIVM)

