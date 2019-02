Vlissingen-Oost (foto: Maarten Prinsen)

29 op 30 maart, klokslag 00.00 uur 's nachts, stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hoe dat gaat, met een harde of zachte Brexit, is nog steeds niet duidelijk. Al lijkt het er toch op dat alleen een wonder een no-deal nog kan voorkomen, zegt Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66) uit Middelburg. En dus bereiden allerlei instanties zich voor, waaronder de havens.

Files, tekort aan medicijnen en producten, langere wachttijden...

"Er zijn oefeningen en analyses gedaan in alle havens van Nederland", zegt Schonis, die gisteren bij een Brexit en Transport-overleg in Den Haag was. Een harde Brexit zonder deal betekent dat de vrije handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU voorbij is. Bedrijven krijgen te maken met importheffingen, het papierwerk neemt toe, net als de controles en de wachttijden bij de grens.

Ook in de havens kan er veel misgaan. "Bedrijven die producten of onderdelen uit Engeland niet op tijd of helemaal niet meer krijgen, langere wachttijden omdat douanepapieren in orde gemaakt moeten worden, daardoor lange files rond de havens, een tekort aan medicijnen uit Engeland...", somt Schonis op.

Rutger Schonis is Tweede Kamerlid voor D66. (foto: Omroep Zeeland)

Toch hoeven we ons daar in Zeeland geen zorgen over te maken, zegt Schonis: "Er zijn genoeg douaniers, voldoende capaciteiten om opstoppingen op het spoor te voorkomen, genoeg opstelcapaciteit voor auto's, de Sloeweg is voorhanden om het verkeer op te vangen. Het gaat niet gebeuren dat het tot Bergen op Zoom vaststaat door drukte in de haven."

Andere havens hebben het moeilijker, zegt Schonis. "Met name in Hoek van Holland hebben ze een gebrek aan parkeerplaatsen door de groente en fruittransporten uit het Westland die ze daar moeten opvangen. Natuurlijk kan er ook in Vlissingen wel wat misgaan eind maart: "Als transporteurs hun zaken niet op orde hebben, dan zal dat toch tijd kosten."

Schonis: 'Haven Vlissingen voorbereid op harde Brexit'