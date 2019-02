Wie op zoek gaat naar een Zeeuwse online stemhulp komt (nu nog) bedrogen uit

Nog geen stemhulp online in Zeeland, maar de KiesWijzer komt eraan (foto: Persgroep / ANP)

Wel komt er een Zeeuwse versie van de Kieswijzer, dat is de stemhulp van de Persgroep, waar onder meer het AD, de Volkskrant, de PZC en BN-DeStem onder vallen. Maar die komt pas op 2 maart online, dus daar heb je nu nog niets aan.

Geen specifiek Zeeuwse vragen

Ook kun je vanaf 18 februari de stemhulp van MijnStem in te vullen, maar daarin staan geen specifiek Zeeuwse vragen. Dit helpt dus wel om je keuze te bepalen voor wat betreft welke partijen je in de Eerste Kamer wil zien, aangezien die verkozen worden door Provinciale Staten, maar het biedt je weinig hulp bij je keuze als het gaat om Zeeuwse kwesties.

Als reden voor het ontbreken van een Zeeuwse versie van de StemWijzer en het Kieskompas noemen de organisaties achter die twee stemhulpen gebrek aan medewerking van het dagelijkse provinciebestuur. Bij de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten werkte Zeeland wél nog mee aan de StemWijzer.

'Zorgvuldige afweging'

In een reactie zegt Liesbeth von den Hoff van de provincie dat er een 'zorgvuldige afweging' aan die keuze ten grondslag ligt. "We wisten dat de Persgroep een stemhulp aan het ontwikkelen was en daar hebben we goede ervaringen mee. Zo werd de stemhulp van de Persgroep bij de gemeentelijke verkiezingen positief beoordeeld door de bezoekers."

Verder vonden de voorzitters van alle fracties, die verenigd zijn in het zogeheten Presidium, dat een Zeeuwse stemhulp onafhankelijk moest zijn. "En als een stemhulp in samenwerking met de overheid wordt opgezet kan dat de schijn van partijdigheid opwekken", aldus Von den Hoff. Ze benadrukt dat het geen financiële afweging was om voor één stemhulp te kiezen.

Eerder online

Dat de Zeeuwen door die keuze geduld moeten hebben tot 2 maart vindt Von den Hoff jammer. "Ik héb gevraagd of hij niet eerder al online kan komen, maar die keuze is natuurlijk aan de Persgroep zelf als opstellers van de stemhulp."

Als de startdatum 2 maart gehandhaafd wordt, is dat volgens haar nog altijd geen groot probleem. "De meeste gebruikers van een stemhulp doen dat sowieso pas twee à drie weken voor de verkiezingen, blijkt uit de bezoekerscijfers van stemhulpen bij eerdere verkiezingen. Dus wat dat betreft is die startdatum nog redelijk op tijd."

Ook in Friesland

Naast Zeeland is er ook in Friesland nu nog geen enkele stemhulp beschikbaar. Ook daar is het nu wachten tot de Persgroep met de Kieswijzer over de brug komt.

