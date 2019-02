Gesteggel over rol provincie bij inentingen meningokokken

Lees ook:

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de opkomst voor een inenting tegen meningokokken in Zeeland het laagst. Van de Zeeuwse 14-jarigen die in het najaar van 2018 een uitnodiging kregen, liet 72 procent zich inenten. In de provincie Drenthe bijvoorbeeld, ligt dat percentage op 92 procent.

Inenting tegen meningokokken (foto: ANP)

Reden voor oppositiepartij D66 in Provinciale Staten om de inentingengraad in Zeeland opnieuw aan de orde te stellen. Volgens de partij nadert die graad bij meningokokken, maar ook bij andere inentingen een gevaarlijke ondergrens in Zeeland. Dat zou komen door de optelsom van bezorgde ouders die hun kinderen om antroposofische reden niet laten inenten en ouders die op kerkelijke basis inentingen weigeren; een aanzienlijke groep in de provincie.

Actie

Volgens D66 moet de provincie actie ondernemen tegen de lagere vaccinatiegraad in Zeeland. Zo zou er meer informatie moeten komen voor ouders over inentingen.

Vanuit coalitiepartij SGP kwamen kritische opmerkingen over het verhaal van D66-fractievoorzitter Ton Veraart. Volgens de SGP is het niet de taak van de provincie om zich met inentingen te bemoeien.