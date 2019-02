Snollebollekes en VOF de Kunst op Graauwrock for Specials

Snollebollekes

Twee maanden geleden maakte de organisatie van Graauwrock bekend dat er dit jaar een festival voor mensen met een beperking wordt georganiseerd. Graauwrock for Specials is op woensdag 29 mei, een dag vóór de reguliere editie van het festival in Graauw. Eerder was al bekend dat Wolter Kroes en Bustaflex optreden tijdens Graauwrock for Specials.

Racoon, Handsome Poets en Wulf

Cookies and Cream sluit op donderdag 30 mei het festival af. Eerder maakte het festival bekend dat Racoon, Handsome Poets, Wulf en The Bluebirds optreden. Er is nog één plekje over op de festivaldag op donderdag. Dat wordt opgevuld met de winnaar van The Road to GraauwRock, een muziekwedstrijd onder Zeeuws-Vlaamse bands. The Road to Graauwrock is op woensdag 29 mei op de sportvelden van V.V. Graauw.

Programma Graauwrock