Man die tegen lantaarnpaal reed was dronken en drankrijder betrapt in Breskens

Automobilist botst op lantaarnpaal, één gewonde (foto: HV Zeeland)

Dat gebeurde gisteravond op de Oude Torenstraat. De bestuurder, een 37-jarige man uit Yerseke, raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte beschadigd en is meegenomen door een bergingsbedrijf.

Bloed afgenomen

Volgens de politie had de 37-jarige Yesenaar duidelijk te veel gedronken, maar hoeveel de man precies ophad is nog niet duidelijk. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om te bepalen hoeveel de man had gedronken.

Bij de drankrijder in Breskens hebben agenten de bestuurder van een auto laten blazen op de Rijksweg. Uit de ademanalyse bleek dat de 49-jarige inwoner van Breskens meer dan 2,7 keer de toegestane limiet ophad. Hij blies 625 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, tegen een limiet van 220 microgram per liter. Hij moest zijn rijbewijs meteen inleveren.

