Advies onderzoekers: ook op platteland snel mobiel internet

De onderzoekers vinden dat de overheid eisen moet stellen aan de minimale snelheid van mobiel internet in buitengebieden. Waarschijnlijk wordt volgend jaar de veiling voor 5G-frequenties gehouden. Keijzer realiseert zich dat nog niet iedereen in Nederland snel mobiel internet tot de beschikking heeft. "Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking buitenshuis onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op de locaties voor operators commercieel niet-rendabel is", laat de staatssecretaris weten.

De staatssecretaris wil dat bij de komende veiling oplossen. "Snel vast en mobiel internet dat overal en voor iedereen beschikbaar is, wordt inmiddels gezien als basisbehoefte."

4G staat voor de vierde generatie van mobiele netwerken. Het zorgt ervoor dat je sneller met je mobiele telefoon kunt internetten. 5G is de opvolger van het 4G-netwerk. Nieuwe technologie moet het mogelijk maken om sneller te kunnen internetten met een telefoon.

