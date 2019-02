'Het is mijn droom om hier in Hulst over het water te fietsen'

Zondag wordt de derde editie van de Brico Cross gereden. Al langer is bekend dat Hulst door wil groeien naar een cross die deel uitmaakt van de wereldbekercyclus. Dat zijn na het wereldkampioenschap de belangrijkste veldritten op de internationale kalender.

Droom

Organisator en parcoursbouwer Kurt Vernimmen heeft nog een droom. De Belg wil graag over het water fietsen. "Toen wij hier begonnen, was ik gelijk verliefd op de mogelijkheden die dit parcours biedt. Wij zijn nu zelfs aan het nadenken om over het water te gaan rijden als het ooit een wereldbekerwedstrijd wordt", aldus Vernimmen.

Vernimmen gaat al proefdraaien. "Wij gaan het Belgisch kampioenschap in Antwerpen organiseren. Daar gaan wij iets 'gelijkaardigs' doen. Daar gaan we eigenlijk op De Schelde rijden. Dat gaat leuk zijn en dat wil ik hier ook proberen in de toekomst."

De derde editie van de Brico Cross in Hulst wordt zondag verreden. Omroep Zeeland zendt de vrouwen- en mannenwedstrijd live uit op televisie. De uitzending begint om 13.30 uur. Aan de wedstrijd doen de twee wereldkampioenen mee: Mathieu van der Poel en Sanne Cant. Ook Omroep Zeeland doet op de radio verslag van beide wedstrijden.

