Hoeiendag Roodkapje! Beroemde sprookjes in het Zeeuws

Uitgever Anne Popkema bracht in 2012 een serie vertalingen van Grim in het Fries uit met als titel Mearkes fan Grimm. Sindsdien zijn er een Bildtse, een Stellingwerver, een Groninger, een Noord-Friese en Stadsfriese vertaling verschenen. Popkema heeft Zeeuwse voorouders en kijkt of er in samenwerking met Ergoed Zeeland een boek met de vertalingen van Grimm in Zeeuwse dialecten kan komen.

Roodkapje straks mogelijk ook in het Zeeuws (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws nog eens onder de aandacht

Veronique de Tier, adviseur streektalen van Erfgoed Zeeland vindt het een mooie manier om het Zeeuws nog eens onder de aandacht te brengen. "Het is niet de bedoeling dat kinderen alleen sprookjes in het Zeeuws gaan horen, maar wel een mooie manier om het Zeeuws te bewaren. Ouders kunnen kinderen een verhaal dat ze al kennen eens in het Zeeuws vertellen en op die manier het mooie rijkdom van de dialecten ervaren."

Het is de bedoeling om van zoveel mogelijk plaatsen in Zeeland een vertaling van één sprookje te maken en die te verzamelen in een boek. Er zijn al tien vertalers gevonden. Mensen die interesse hebben om mee te werken aan vertalingen zijn welkom op een startbijeenkomst bij Erfgoed Zeeland op woensdag 20 februari om 10.30 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar intzeeuws@erfgoedzeeland.nl.