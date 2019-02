Woningcorporaties en Urgenda willen snellere verduurzaming

Verduurzaming van huurwoningen door woningcorporaties (foto: Omroep Zeeland )

Het voorstel is om het geld van de huurdersbelasting te gebruiken om 100.000 huurwoningen te verduurzamen, door die woningen energieneutraal te maken door middel van isolatie, gasloze verwarming en zonnepanelen. Dat helpt bij het behalen van klimaatdoelen die het kabinet zichzelf gesteld heeft en de huurders kunnen dan profiteren van de substantieel lagere energierekening.

Samen een vuist maken naar Den Haag

In Zeeland wordt het Urgenda-plan onder meer gedeeld door de woningcorporaties 'l Escaut, WoonGoed, RWS en Clavis. Het ligt bovendien in het verlengde van de oproep die Zeeuwland-directeur Marco van der Wel onlangs deed bij Omroep Zeeland om samen een vuist te maken naar Den Haag om de vreemde spagaat waar woningcorporaties in gedreven worden door de landelijke regelgeving tegen te gaan.

Volgens Urgenda is de maatregel nodig om te voldoen aan de rechterlijke uitspraak om in 2020 een kwart minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Daarbij heeft de staat volgens Urgenda nog een gat van zo'n 9 megaton CO2. Dit plan kan helpen om dat gat te dichten, stellen Urgenda en de woningcorporaties. De staat heeft overigens in november laten weten tegen dat rechterlijke besluit in cassatie te gaan.

'Woonlasten voor huurders al vaak te hoog'

De Woonbond, die opkomt voor belangen van huurders, reageert positief op het plan. "Wij steunen klimaatmaatregelen als die gepaard gaan met betaalbare woonlasten voor huurders", laat de organisatie weten. Volgens de belangenclub liggen de woonlasten voor huurders al vaak te hoog, dus moeten de lasten van ingrepen niet te veel bij hen liggen. "Dit plan laat zien dat dat kan, als de politieke wil er maar is."

Eerder liet Zeeuwland-directeur Marco van der Wel weten dat de belastingen die wooncorporaties telkens maar omhoog gingen, terwijl van de woningcorporaties wordt verwacht dat ze steeds meer investeren in het energiezuinig maken van de woningen. Als de overheid niet tot inkeer zou komen, zag hij geen andere optie om de kosten door te rekenen aan de huurders. Het vandaag gepresenteerde plan zou dat probleem verhelpen.

