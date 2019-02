'Opkomst Waterschapsverkiezingen moet omhoog naar boven de 50 procent'

Toen de Waterschapsverkiezingen nog zelfstandig werden gehouden, waren de opkomstcijfers dramatisch: rond de twintig procent. Maar nu ze tegenwoordig samen met de Provinciale Statenverkiezingen plaats vinden, en de kiezers dus twee formulieren krijgen voor het stemhokje, is dat percentage opgekrabbeld naar 48 procent.

Onbekend

Maar dat is nog altijd minder dan het aantal stemmers bij de Statenverkiezingen: 52 procent. Veel kiezers zijn nog steeds onbekend met het waterschap, en weten niet voor wie ze moeten stemmen. In een aantal gevallen stemmen de kiezers dan maar niet.

Met een open dag, de inzet van social media en een campagne met zogenoemde 'influencers' wil waterschap Scheldestromen meer stemmers in het stemhokje. Dijkgraaf Poppelaars noemt de Zeeuwse, 19-jarige Isabel Provoost, ooit finaliste bij The Voice of Holland. Provoost is één van diegenen die de kiezers gaat oproepen voor het waterschap te stemmen.

Isabel Provoost

Wat het niet eenvoudig maakt voor de kiezer is dat aan de Waterschapsverkiezingen weer andere partijen meedoen, dan aan de Provinciale Statenverkiezingen. Partijen als GroenLinks en D66 doen niet mee aan de Waterschapsverkiezingen. Wel ziet de kiezer op het stembiljet van de Waterschapsverkiezingen partijen als Water Natuurlijk, de Algemene Waterschapspartij en de Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen.

Stemadvies

Lijsttrekker Kees Polderman van de groene partij Water Natuurlijk hoopt dat GroenLinks en D66 hun kiezers oproepen, ook groen te gaan stemmen bij de Waterschapsverkiezingen. Polderman is docent op de Hogeschool Zeeland en probeert daar ook studenten te mobiliseren:

Op de site van waterschap Scheldestromen komt overigens vanaf maandag 18 februari een kieswijzer te staan, om zwevende kiezers te helpen met hun keuze.