GroenLinks tegen tolkorting, voor kortere tolperiode

Een rekenvoorbeeld: Het volledige tarief voor een personenauto voor een enkele rit door de Westerscheldetunnel bedraagt nu vijf euro. Met een T-tag betaalt de automobilist nu 3 euro 80. Die korting kan in het nieuwe voorstel verder oplopen tot 50 procent, zodat een enkele reis door de Westerscheldetunnel maar 2,50 kost.

In het voorstel krijgen gebruikers met een T-tag extra korting; 'veelgebruikers' met een T-tag zelfs nog meer. Het voorstel is ingediend door een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten van Zeeland. GroenLinks heeft meteen aangeven tegen het initiatiefvoorstel te zijn; 50Plus in Provinciale Staten liet vrijdag in de Statencommissie Bestuur weten, óók tegen te zijn.

De kortingen zijn mogelijk omdat de Westerscheldetunnel meer winst oplevert dan was beraamd. Er maken meer auto's en vrachtwagens gebruik van de tunnel dan verwacht. De meeste partijen kiezen bij nader inzien toch voor een korting nu, in plaats van dat de tunnel straks anderhalf jaar eerder tolvrij zal zijn.

GroenLinks wil de andere partijen aan eerdere afspraken houden: de partijen waren het eerder roerend met elkaar eens om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. Door de winst nu in te zetten voor een extra korting, wordt dat plan in de ijskast gezet, stelt GroenLinks.