Hoek op jacht naar deelname aan nacompetitie

Daniel Akindayini in duel met twee spelers van Zwaluwen (foto: Orange Pictures)

De tweede periodetitel in de Derde Divisie bestaat uit elf wedstrijden. Hoek deelt momenteel de leiding met Noordwijk, maar die ploeg heeft de eerste periodetitel al gewonnen. Noordwijk komt dus niet meer in aanmerking voor de tweede periodetitel. DVS'33, SteDoCo en FC Lisse kunnen de periode ook nog winnen (zie stand).

"We hebben nog vier punten nodig om de periode binnen te halen", zegt Vandenheede. DVS'33 is nu de grootste concurrent. De ploeg uit Ermelo speelt tegen Achilles'29.

Derde Divisie

stand 2e periode 1. Hoek 9-22 2. Noordwijk 9-22 3. DVS'33 9-19 4. SteDoCo 9-18 5. FC Lisse 9-16

"Als we de periode winnen, mogen we daar fier op zijn", zegt Vandenheede. "Je bent dan toch in een bepaalde periode de beste ploeg geweest."

Tweede Divisie

Als Hoek de periode wint, plaatst de ploeg zich voor de nacompetitie, waarin om promotie naar de Tweede Divisie wordt gespeeld. Noordwijk is door het winnen van de eerste periodetitel al zeker van deelname.

Beloning

Tegen ASWH maakt Daniel Akindayini zijn rentree in de wedstrijdselectie. De Engelse spits was maandenlang uitgeschakeld door een achillespeesblessure. "Daniel heeft nu twee, drie wedstrijden in Hoek 2 gespeeld. Dit is een beloning voor hem voor hard werken."

Hoek speelt vermoedelijk in dezelfde opstelling als de wedstrijden tegen FC Lisse en Eemdijk. Zinho Chergui (enkel), Fabian Wilson (heup) en Vin Vercouteren (enkel) zijn niet inzetbaar.