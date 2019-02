Trui kan uit op warme truiendag

Het idee achter Warme truiendag is om mensen wat bewuster te maken van het klimaat. Door de verwarming een graad lager te zetten en een dikke trui aan te doen kan er energie bespaard worden. In Zeeland ging onder meer bij bedrijven, overheidsgebouwen en scholen de verwarming een tandje lager. Op de Bevelanden kregen verschillende groepen 7 en 8 bezoek van een burgemeester of wethouders die een klimaat en energiequiz aan de kinderen presenteerde. De quiz is gemaakt door Milieu Educatie Centrum De Bevelanden.

In Zeeuws-Vlaanderen werd het vandaag 15 graden. Nog geen warmterecord want op 15 februari 1998 werd het in Westdorpe 16,9 graden. Het lenteweer houdt nog wel even aan. Ondanks wat bewolking morgen liggen de temperaturen tussen 10 graden aan zee en 13 tot 14 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Ook zondag en maandag blijft het vrij zonnig en zeer zacht.