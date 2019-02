Erwin Franse en Sherief Tawfik vraagtekens bij GOES

GOES-aanvaller Erwin Franse aan de bal tegen OFC (foto: Rene van der Vliet)

Trainer Rogier Veenstra kan sowieso niet beschikken over verdediger Roycel James. Hij is voor één duel geschorst na zijn rode kaart tegen OFC, afgelopen zondag.

Afspraken

Veenstra zag zijn ploeg met 4-0 verliezen. In een wedstrijd waarin hij aanvaller Steve Schalkwijk na de eerste helft naar de kant haalde. "Maandag heb ik tegenover de groep aangegeven dat ik vind dat iedereen binnen de gemaakte afspraken moet spelen. Als dat niet gebeurt, kan dat consequenties hebben", zo verklaart Veenstra de wissel van Schalkwijk.

Punten pakken

Morgen is JVC Cuijk de tegenstander. GOES verloor de eerste wedstrijd tegen de Brabanders met 4-3. "Ik vind dat wij op papier een betere ploeg hebben, maar op papier win je geen wedstrijden", aldus Veenstra. "Ik vind dat er nu een reeks van zes a zeven wedstrijden aankomt, waarin we punten moeten kunnen pakken. Pas dan kunnen we zeggen: zie je wel; we horen thuis in de Derde Divisie."

GOES speelt de komende wedstrijden tegen JVC Cuijk, TEC, Quick, Blauw Geel, OJC Rosmalen, Quick'20 en Hercules.

Derde Divisie B

stand 1. Jong FC Volendam 20-42 2. TEC 20-41 3. UNA 21-40 4. OFC 20-35 5. OSS'20 20-34 10. GOES 19-27 15. JVC Cuijk 20-23

Veenstra kan tegen JVC Cuijk door blessures geen beroep doen op Daniel Wissel, Mart de Kroo en Rick de Punder. GOES-JVC Cuijk begint zondag om 14.00 uur op Sportpark Het Schenge in GOES.