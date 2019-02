Vrijwilligers van SV Nieuwdorp krijgen reanimatiecursus

"We hebben de AED gekregen toen we de lichtinstallatie vervingen voor een LED-installatie", zegt de Peter de Vos van de SV Nieuwdorp. "We zijn heel blij dat meer dan dertig mensen mee doen aan de cursusdagen."

De draagbare Automatische Externe Defibrillator zorgt ervoor dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Vrijwilligers krijgen een cursus hoe dat moet en hoe ze moeten reanimeren.

Jaarlijks worden ruim vijftienduizend mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen zes minuten vergroten de kans dat een slachtoffer het overleeft. Daarom zet de Hartstichting zich in voor zoveel mogelijk AED's binnen deze 'zes-minuten-zone'. Een AED kan daarbij dus erg nuttig zijn.

Op de cursusavond zijn dit keer alleen dames aanwezig. Tamara van Leeuwen is een van hen. "Als ik ooit een AED zou moeten gebruiken omdat iemand een hartstilstand heeft gekregen, dan wil ik wel weten wat ik moet doen." Op de cursus leren de dames een checklist af te werken om hulp te kunnen verlenen. Bovenaan staat constateren dat het slachtoffer een hartstilstand heeft en niet meer ademt. "Dan moet je gelijk 112 bellen en beginnen met reanimeren", weet Tamara inmiddels. "Alles wat je verder doet is goed om het slachtoffer te redden."

Theorie en praktijk

De cursus begint met een diavertoning waarin de theorie wordt uitgelegd. Vervolgens wordt er onderling geoefend met stabiele zijligging. Dan komt de oefenpop tevoorschijn en wordt de hartmassage geoefend. Dertig keer indrukken van de borstkas en twee keer lucht inblazen via de mond. Dat valt nog niet mee. "Je moet het hoofd achterover doen om de luchtpijp vrij te krijgen. Dan moet je de kin optillen en vervolgens lucht inblazen", legt de cursusleider uit.

In Nieuwdorp hangen meer AED's

Voor cursist Lian de Vos is het niet de eerste keer dat ze de cursus doet. De laatste was twee jaar geleden. "Ik vind het goed om mijn geheugen weer op te frissen. Daarnaast is het ook goed te weten waar een AED hangt, want in Nieuwdorp hangen er meer."

Oefenen is belangrijk

Inmiddels wordt een oefen-AED gepakt die aanwijzingen geeft, zoals een echte het ook doet. Door de aanwijzingen van dit apparaat juist op te volgen, leren de cursisten tegelijk om rust te bewaren en zich bewust te worden van de situatie. Cursusleider Bram is tevreden aan het einde van de cursus. "De dames hebben het goed gedaan. Niet alles ging in een keer goed, maar daarom oefenen we nu ook."