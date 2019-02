Negen dingen die je moet weten over de Vestingcross

Het publiek wist de Vestingscross de afgelopen twee jaar al massaal te vinden. (foto: website Vestingcross)

1. Historie

De Vestingcross werd in 2017 voor het eerst gereden en is dus toe aan de derde editie. Bij de mannen was Mathieu van der Poel twee keer de sterkste. Bij de vrouwen kreeg de veldrit twee verschillende winnaars. In 2017 won de Belgische Sanne Cant en vorig jaar ging de zege naar haar landgenote Laura Verdonschot.

2. Tijdschema en parcours

De Vestingcross wordt verreden in vijf verschillende categorieën. De nieuwelingen starten om 10.00 uur, een uur later zijn de junioren aan de beurt. Om 12.00 uur is de start van de beloften (tot 23 jaar) en daarna is het tijd voor hoofdnummers. De vrouwen beginnen om 13.45 uur aan hun wedstrijd van ongeveer 45 minuten. Om 15.00 uur zijn de mannen aan de beurt. Het parcours is zo'n 2700 meter lang met start en finish op de Glacisweg.

Het parcours van de Vestingcross is 2700 meter lang (foto: website Vestingcross)

3. Vier wereldkampioenen

Hulst kan rekenen op deelname van vier wereldkampioenen van het laatste WK in Denemarken. Mathieu van der Poel (elite-mannen), Thomas Pidcock (mannen-beloften), Sanne Cant (elite-vrouwen) en Inge van der Heijden (vrouwen-beloften) zijn van de partij in Hulst.

4. Geen Vos en Van Aert

Er is sowieso een sterk deelnemersveld. Bij de mannen doen er van het afgelopen WK maar liefst negen renners uit de top tien mee. Alleen Wout van Aert (tweede bij WK) ontbreekt. Hij richt zich op het wegseizoen.

Bij de vrouwen doen er vijf rensters mee uit de top tien van het WK. Lucinda Brand (tweede op WK) en Marianne Vos (derde) rijden niet in Hulst.

5. Onderdeel van de Brico Crossen

De wedstrijd in Hulst maakt deel uit van een reeks wedstrijden met de naam Brico Cross (sponsornaam). Hulst is de laatste in een serie van acht. Eerder werd er gereden in België: Geraardsbergen, Meulebeke, Ronse, Lokeren, Essen, Bredene en Maldegem.

Het publiek zag in 2018 hoe Mathieu van der Poel zijn dertigste seizoenszege pakte (foto: Omroep Zeeland)

6. Verwachte toeschouwers

Het recordaantal toeschouwers staat op vijftienduizend (2018). In de voorverkoop zijn tot nu toe negenduizend kaarten aan de man gebracht. Er worden vele toeschouwers verwacht.

7. Parkeren in Hulst

Het centrum van Hulst is morgen minder goed bereikbaar. Toeschouwers kunnen parkeren op een speciaal parkeerterrein bij het gebouw van het voormalige Neckermann, aan de Verrekijker in Hulst. Dat is op wandelafstand van het centrum van Hulst. Op verkeersborden staat aangegeven waar toeschouwers kunnen parkeren.

Sanne Cant won de Vestingcross in 2017 (foto: Orange Pictures)

8. Toekomst ambities

De Brico Cross in Hulst heeft de ambitie om uit te groeien tot een wereldbekerwedstrijd. De organisatie heeft bij de UCI al een aanvraag daartoe ingediend. Voor 2020 is het verzoek niet ingewilligd. De wedstrijden in de wereldbeker zijn na het wereldkampioenschap de belangrijkste crossen in het veldrijden.

9. Live te zien bij Omroep Zeeland

De Brico Cross is live op Omroep Zeeland televisie te volgen. De uitzending begint om 13.30 uur met een live verslag van de vrouwen (aanvang 13.45 uur) en mannen (15.00 uur). Tussendoor zijn er interviews en analyses te volgen.

Omroep Zeeland mag de wedstrijd niet op internet uitzenden. Dat heeft met de beeldrechten van het evenement te maken.