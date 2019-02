Bestuurder onder invloed van drugs rijdt midden op A58

Politie-uniform (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Agenten zagen op de A58 bij Krabbendijke een auto soms snel, dan weer langzaam rijden (tussen de 40 en 110 km/u) die twee rijstroken nodig had. De politie ging achter de verdachte rijden en probeerden hem met zwaailichten en sirenes te laten stoppen. Maar de bestuurder had dat niet in de gaten.

Hennep en cocaïne

Voor knooppunt Markiezaat reed de man met zijn auto de berm in en kwam daar vast te zitten. Hij werd uit zijn auto geholpen en was drijfnat van het zweet en zichtbaar in de war. Een speekseltest wees uit dat de man cocaïne en wiet had gebruikt. Met een ambulance werd de man naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden twee zakken met hennep en twee zakjes met cocaïne in zijn jas gevonden.

Na bloedafname voor een nauwkeurige alcohol- en drugstest is de man aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex.