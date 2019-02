Deel dit artikel:













Van der Lijke toont vorm in Ronde van Murcia

Het wielerseizoen is net op gang gekomen, maar de uit Middelburg afkomstige Nick van der Lijke toont zijn vorm. De renner van Roompot-Charles maakt een goede indruk in de Ronde van Murcia in Spanje.

Nick van der Lijke (foto: Omroep Zeeland) Nadat Van der Lijke vrijdag in de eerste etappe op de vijftiende plaats eindigde, liet hij zich vandaag opnieuw vooraan zien in de slotrit. Van der Lijke eindigde in de etappe naar Murcia op de twaalfde plaats. De rit over 180 kilometer werd gewonnen door Luis Leon Sanchez, die voor Astana uitkomt. Alejandro Valverde (Movistar) werd tweede, voor Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Van der Lijke kwam op 1.33' van Sanchez over de finish. In het eindklassement eindigde Van der Lijke (als beste Nederlander) ook op de twaalfde plaats. Luis Leon Sanchez won het eindklassement.