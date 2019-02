Renesse schreeuwt om personeel

'Slapende reserve mobiliseren'

Vijfentwintig bedrijven uit de directe omgeving presenteerden zichzelf in kraampjes. Volgens Rob Rameau van ondernemersclub BedrijvenInvesteringszone, de organisator van de markt, wordt de vraag naar personeel groter omdat de economie aantrekt. "We willen met deze banenmarkt de slapende reserve mobiliseren, dat zijn mensen die nu geen baan hebben, terughoudend zijn om zich te presenteren op die markt en ze hier over de streep te trekken."

'Pak de bus voor een klus'



En om het de mensen makkelijk te maken hadden de ondernemers een speciale bus ingezet op het eiland. Onder het mom 'Pak de bus voor een klus' kon men gratis naar de banenmarkt.