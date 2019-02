Kloetinge in slotfase langs BVCB

Kloetinge viert een treffer op het Wesselopark (foto: Ron Quinten)

Na een eerste helft waarin weinig te beleven viel, leken beide ploegen na rust op dezelfde voet door te gaan. Kloetinge werd wel langzaam iets sterker maar genoeg kansen voor een overwinning werden er nog niet gecreëerd.

De wedstrijd leek dan te eindigen zoals het was begonnen, met een 0-0 stand. Tot Ramon Janson in de 86e minuut een vrije trap van 25 meter achter de doelman van BVCB wist te schieten. In de blessuretijd wist Kloetinge te profiteren van de ruimte die ontstond waardoor invaller Guus de Leeuw alleen voor de keeper kwam en de beslissende 2-0 binnen wist te schieten.

Door de zege blijft de ploeg van trainer Marcel Lourens bovenaan de 1e klasse B meedoen met SHO en Rijsoord die beiden geen fouten maakten in hun wedstrijden.

Scoreverloop

1-0 Ramon Janson (86)

2-0 Guus de Leeuw (90+4)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Van den Dries, De Jonge, Jansen, Van Vossen (De Leeuw/75), Mulder, Quinten (Van Tiggele/59), Janson (Van Keulen/87), Özgan, Van der Poel